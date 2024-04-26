Çerkeş'te Muhtarlar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı
Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, muhtarlar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi bir araya geldi. Yapılan toplantıda muhtarların talepleri ve görüşleri dinlendi, birlik encümenine üye seçimi gerçekleştirildi.
Çerkeş'te muhtarlar ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, yeni seçilen ve görevlerine devam eden muhtarlarla İl Genel Meclisi üyelerine görevlerinde başarılar diledi.
Kaymakam Bulgurlu'nun konuşmasının ardından muhtarların talep ve görüşleri dinlendi.
Muhtarlar toplantısının ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısında birlik encümenine üye seçimi gerçekleştirildi.
Yapılan seçim sonucunda Kiremitçi Köyü Muhtarı Mustafa Dırmukcu ve Karaşar Köyü Muhtarı Hikmet Ar, birlik encümen üyeliklerine seçildi.