Çerkeş'te muhtarlar Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı ziyaret etti
İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarları, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, Sopacı da yeni göreve gelen mahalle muhtarlarını tebrik edip başarı diledi.
Çerkeş'te muhtarlar Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı ziyaret etti.
İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarları, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyarette çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, Sopacı da yeni göreve gelen mahalle muhtarlarını tebrik edip başarı diledi.