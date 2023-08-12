Çerkeş'te İntihar Girişimi Sonuçsuz Kaldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs ekiplerin uzun uğraşları neticesinde ikna edildi.

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten ilçeye geldiği öğrenilen bir şahıs, bir işyerinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Binanın çatısında şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemi alınmasının ardından şahsın ikna edilmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin uzun çabaları sonrası şahıs çatıdan indirildi.

"Konuştuk, ikna ettik"

Çatıya çıkan vatandaşı konuşarak kurtardığını ifade eden itfaiye personeli Ali Sevim, "Psikolojik sorunlarından dolayı sıkıntıya girmiş. Konuştuk, ikna ettik. Çatıdan atlamasını önledik" diye konuştu. - ÇANKIRI