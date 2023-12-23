Çerkeş'te elektrik direğinde patlama yaşandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen patlama sonucunda bölgede enerji kesintisi yaşandı. Kesintinin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde elektrik direğindeki patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TOKİ konutlarının bulunduğu mevkideki evin penceresinden cep telefonu kamerasıyla kar yağışı kayda aldığı sırada elektrik direğinde patlama meydana geldi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen patlama sebebiyle bölgede enerji kesintisi yaşandı.
İlçenin bazı noktalarını etkileyen kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.