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Çerkeş'te Deneme Sınavında Başarılı Olan Öğrencilere Ödül Verildi

4 Aralık 2023 16:45 Son Güncelleme: 16:47 Abone Ol

Çerkeş ilçesinde yapılan deneme sınavında başarılı olan 21 öğrenciye başarı belgesi verildi. Çerkeş Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencilere belgelerini takdim etti.