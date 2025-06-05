Çerkeş'te Bayram Yolculuğuna Şeker ve Kolonya İkramı

D-100 kara yolunda seyahat eden sürücülere Çerkeş'te şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza atan Çerkeş Gençlik Merkezi, kara yolu üzerinde araç sürücülerine şeker ikramında bulundu.

Etkinlik kapsamında, bayram trafiğinde seyahat eden sürücülerin hem bayramlarını kutlayan hem de trafik kurallarına uymanın önemini vurgulayan gençlik liderleri ve gönüllüler, sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarına katkı sağladı.

"Şeker tadında bir bayram ve güvenli bir yolculuk için trafikte kurallara uyalım" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, vatandaşların ilgisi ve memnuniyet duyduklarını belirtirken, Çerkeş Gençlik Merkezi üyeleri de bu tarz etkinliklerin bayramın coşkusunu artırdığını ve toplumsal bilinçlenmeye katkı sunduğunu ifade etti.