Çerkes Sürgününün 161. Yılı Ankara'da Anma Etkinliği ile Kutlandı

Çerkes Sürgününün 161. Yılı Ankara'da Anma Etkinliği ile Kutlandı
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Ankara'da düzenlenen anma etkinliğinde Çerkesler, 161 yıl önceki sürgünü ve soykırımı yad etti. Etkinlikte, tarihi olaylar ve günümüzdeki benzer insanlık dramlarına dair konuşmalar yapıldı.

Çerkes sürgününün 161. yılı nedeniyle Ankara'da anma etkinliği yapıldı.

Ankara Şimali Kafkas Derneğinden yapılan açıklamaya göre, sürgün ve soykırımı anmak için bir araya gelen Çerkesler, atalarını yad ederek dualar etti.

Etkinlikte, dünya sürgün ve soykırım tarihinden örnekler, soykırımın hukuki tanımı ve bugün Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı anlatıldı ve Çerkes sürgünü sırasında yaşananları anlatan kısa bir film gösterildi.

Dernek Başkanı Abdurrahman Katı, bugün Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan mezalimin Çerkeslerin yaşadıklarıyla benzerliğine dikkati çekerek, "Gazze'de yaşananları en iyi anlaması gerekenler aynı şeyleri dedeleri yaşamış olan Kafkas toplumudur." değerlendirmesini yaptı.

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Başkanı Cenk Sarıgöl ise Milli Eğitim Bakanlığının müfredata "Anadolu Göç Tarihi" adıyla bir ders eklemesi gerektiğini belirtti.

Programda ayrıca derneğin kurucu başkanı Rahmi Demiral da bir selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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