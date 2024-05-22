Samsun Havza'da Çerkes sürgününün 160. yılında mevlit programı düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Havza Çerkez Platformu tarafından Havza Belediyesi ve Havza Müftülüğünün desteğiyle Çerkes sürgününün 160. yılında hayatını kaybedenler için Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi mevlit okutuldu.

Programa Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile Çerkesler katıldı.

Ayvat ve İkiz, Çerkeslere yaşatılan sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Mevlitin programının ardından katılımcılara lokma tatlısı ikram edildi.

Havza Çerkez Platformu adına açıklamada bulunan Hayrettin Şahin, 160 yıldır yaslarının devam ettiğini belirterek, "50-60 kişi kapasiteli teknelere 300-400 kişi bindirildi. Gemiler açık denizlerin dalgalarına dayanamayarak Karadeniz'de battı. Soykırım olarak tabir edeceğimiz bu göç nedeniyle çok sayıda Çerkes hayatını kaybetti. Kalanlar ise farklı zulümlere maruz kaldı. Bu acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız. Çocuklarımıza da bunu unutturmamaya çalışacağız. Bir kez daha soykırım ve sürgünde hayatını kaybeden atalarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ederim." ifadelerini kullandı.