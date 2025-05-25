Çerkes Soykırımı'nın 161. Yıl Dönümü Anıldı

Çerkes Soykırımı'nın 161. Yıl Dönümü Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen etkinlikte Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı anısına 10 bin kişi bir araya geldi. Anmada tarihsel hatırlatma ve dayanışma vurguları yapıldı.

SAMSUN'da yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Samsun Çerkes Derneği iş birliğiyle ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen anmaya Türkiye'nin dört bir yanından 30'a yakın dernek katıldı. Katılımcı sayısı ise yaklaşık 10 bini buldu. Samsun Çobanlı İskelesi'nde gerçekleşen programa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve vatandaşlar katıldı.

ALKIŞSIZ TÖREN, SESSİZ SAYGI

Kortej yürüyüşüyle başlayan, denize 21 Mayıs 1864 yazılı çelenk bırakılmasıyla devam eden programda dua edildi. Sürgün anmalarına özgü olarak program boyunca alkış yapılmadı. Tiyatro ekibi sahne önünde mezar taşlarıyla nöbet tuttu, ağıtlar seslendirildi. Nart Çocuk Kulübü sürgün andını okudu. Program boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Programın sonunda sahil boyunca meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar denize karanfiller bıraktı, nart ateşi yakıldı.

KAFFED BAŞKANI ULUÇAY: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay yaptığı konuşmada, 21 Mayıs'ın sadece bir yas günü değil; hafızayı eyleme dönüştürme sorumluluğu taşıyan bir gün olduğunu vurguladı. Uluçay, "Bu göç sadece bedenlerin değil, bir halkın onurunun kıyıya vurmasıdır. Tarihle yüzleşme ve soykırımın tanınması, kolektif hakların sağlanması ve anayurda dönüş hakkı gibi taleplerimiz var. Ayrıca gençler, kültürel mirası yük değil, değer olarak görmesi gerekmektedir. Gençler sadece gelecek değil; bugünün taşıyıcısı ve sözün sahibidir" dedi.

SÇD BAŞKANI İLHAN AYRANCI: ACIMIZ HALA TAZE

Çerkes toplumunun 1864'te yaşadığı acının hala çok taze olduğunu belirten Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, anmanın sadece geçmişi hatırlamak değil, Çerkes topluluklarının dayanışması açısından bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Kendisinin de bir Çerkes olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ise bu acının nesiller boyu taşındığını vurguladı. Kurnaz, Çerkes toplumunun Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki katkılarına da değindi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da eşinin Çerkes olduğunu, Çerkes halkının yaşadığı acıyı, travmayı derinden hissettiğini belirtti. Doğan, "Çerkesler büyük mağduriyet yaşamışlardır. Acınızı paylaşıyorum. Çerkes toplumunun birliğinin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.