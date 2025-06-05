Çerkeş Protokolü'nden Yolculara İkram

Çerkeş protokolü, yolculuk yapan vatandaşlara kolonya ve şeker ikram etti.

D-100 kara yolu Çerkeş mevkisinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından düzenlenen trafik denetimlerine Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amir Vekili Hasan Yavuz, Belediye Meclis Üyeleri İsmet Karşıyaka ve Osman Ünaldı katıldı.

Uygulama esnasında sürücülere trafik kurallarını ihlal etmemelerini ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu, yolculuk yapanlara kolonya ve şeker ikram edildi.