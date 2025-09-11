Haberler

Çerkeş Okulunda Kültürel Mirasın Kapılara Yansıması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkeş 80. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki kapılar, ilçenin tarihi ve turistik eserlerinin görselleriyle kaplandı. Bu projeyle öğrencilerin kültürel mirasa sahip çıkması ve ilçenin tarihi değerlerini öğrenmesi amaçlanıyor.

Çerkeş 80. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki kapılar ilçenin tarihi ve turistik eserleriyle kaplandı.

Öğrencilere ilçenin kültürel mirasının aktarılması amacıyla okulun sınıflarındaki kapılara ilçedeki tarihi ve turistik mekanlardan Kemer Köprü, Akbaş Köprüsü, Çerkeş evleri ve Tarihi Güvem Köprüsü görselleri konuldu.

Yapılan çalışmayla Çerkeş'in kültürel mirasının öğrencilerin hafızasında yer alması ve sahiplenilmeleri amaçlanıyor.

Çalışmayı inceleyen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, okul müdürü Şaban Akdere'yi ve öğretmenleri tebrik ederek, Çerkeş'in tarihine sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Bunu hiç beklemiyordu! Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı

Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.