Çerkeş Okulunda Kültürel Mirasın Kapılara Yansıması

Çerkeş 80. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki kapılar ilçenin tarihi ve turistik eserleriyle kaplandı.

Öğrencilere ilçenin kültürel mirasının aktarılması amacıyla okulun sınıflarındaki kapılara ilçedeki tarihi ve turistik mekanlardan Kemer Köprü, Akbaş Köprüsü, Çerkeş evleri ve Tarihi Güvem Köprüsü görselleri konuldu.

Yapılan çalışmayla Çerkeş'in kültürel mirasının öğrencilerin hafızasında yer alması ve sahiplenilmeleri amaçlanıyor.

Çalışmayı inceleyen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, okul müdürü Şaban Akdere'yi ve öğretmenleri tebrik ederek, Çerkeş'in tarihine sahip çıktıkları için teşekkür etti.