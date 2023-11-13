Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam edilecek olan 2 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Çerkeş Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edilecek personel kura ile belirlendi

Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam edilecek olan 2 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Çerkeş Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen kura çekimine 4'ü kadın 3'ü erkek olmak üzere toplamda 7 aday müracaat etti.

Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam edilecek kadın aşçı yardımcısı ile erkek şoför kura sonucunda belli oldu.

Kura sonucu hak kazanan aşçı yardımcısı için asil Fatma Tekindal, yedek Firdes Sarıkaya, şoför asil Barış Şahin, yedek Ahmet Makascı oldu.