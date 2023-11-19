Çerkeş ilçesinde yol sorunlarına çalışmalar sürüyor

Çerkeş Belediyesi tarafından başlatılan sıcak ve soğuk asfalt serimi, kilit parke çalışmasıyla ilçedeki yol sorununun yüzde 95'lik bir kısmı tamamlandı. Belediye Başkanı Hasan Sopacı, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklara asfalt ve kilit parke çalışma sözünü yerine getirdiklerini belirtti.

Çerkeş ilçesinde yol sorunlarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Çerkeş Belediyesi tarafından başlatılan sıcak ve soğuk asfalt serimi, kilit parke çalışmasıyla ilçedeki yol sorununun yüzde 95'lik bir kısmı tamamlandı.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklara asfalt ve kilit parke çalışma sözünü verdiklerini ve sözlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Her yıl kilit parke ve asfalt çalışması yaptıklarını belirten Sopacı, "Bu yıl 50 bin metrekare taş parke ile 10 bin metre bordür taşı döşedik. Yeni yerleşim yerlerinde açtığımız yollara 25 kilometre statik asfalt serdik. Bunun yanında 12 bin ton civarında sıcak asfaltı cadde ve sokaklarımızla buluşturduk. Sezon sonu olması itibariyle sıcak asfalt serim çalışmalarımızın sonu geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Mahalle sakinleri ise Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'ya teşekkür etti.