Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Kabak köyü yolu üzerinde yamaçtan kopan büyük kaya parçası yola yuvarlandı. İhbar üzerine İl Özel İdaresine ait iş makineleri bölgeye sevk edildi ve yol trafiğe açıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kaya köy yolunu kapattı.

İlçeye bağlı Kabak köyü yolu üzerinde yamaçtan kopan büyük kaya parçası yola yuvarlandı.

Aracıyla köye gitmek üzere olan bir vatandaşın ihbarı üzerine, İl Özel İdaresine ait iş makineleri bölgeye sevk edildi.

İş makinelerince yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Vatandaş, kayanın yolu kapatmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.