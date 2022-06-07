Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı - Haberler

Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak etkili oldu. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sonrası Ulu Su Çayı'nın bir bölümü taştı. Ulu Su Mahallesi'nde bulunan bazı ev ve ahırları su bastı. Çerkeş Belediyesi ekiplerince, taşkın yaşanan bölgelerde su tahliye edilmeye çalışılıyor. AFAD, Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Belediye Başkanı Hasan Sopacı, bölgede incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. AA / Muhammed Kaygın - Güncel Çankırı su Güncel Haberler

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