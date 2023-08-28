Çerkeş ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

M.S. idaresindeki 18 LH 163 plakalı otomobil, Avukat Akın Gönel Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K, kaldırıldığı Çerkeş Devlet Hastanesi'nden Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.