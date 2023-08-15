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Çerkeş ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Çerkeş ilçesinde çıkan ot, anız ve fabrika yangınları itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çerkeş ilçesinde 3 farklı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Beyazıt Sokak'ta çıkan ot yangını ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bozoğlu köyünde çıkan anız yangını da itfaiye ekiplerince kontrol edilerek büyümeden söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın fırınında da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını fabrikanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Güncel Haberler

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