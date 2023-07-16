Çerkeş ilçesinde bariyere çarpan kamyonette 3 kişi yaralandı
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Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Ordu'ya giden bir kamyonet bariyere çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çerkeş ilçesinde bariyere çarpan kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya giden A.L'nin kullandığı 52 DB 343 plakalı kamyonet, D100 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kamyonetin önünün bariyere saplandığı kazada sürücüyle araçta bulunan A.K. ve B.K. yaralandı.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel