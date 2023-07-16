Çerkeş ilçesinde bariyere çarpan kamyonette 3 kişi yaralandı

Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Ordu'ya giden bir kamyonet bariyere çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.