Çerkeş Belediyespor'a Şampiyonluk Kutlaması

Çerkeş Belediyespor'a Şampiyonluk Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olan Çerkeş Belediyespor için düzenlenen kutlama programında saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve kupa ile madalyalar takdim edildi. Etkinliğe çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Çankırı Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olan Çerkeş Belediyespor için kutlama programı düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çeşitli gösterilerin ardından Çerkeş Belediyespor'a kupa ve madalyaları takdim edildi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.