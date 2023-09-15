Çerkeş Belediyesinden hız kesici kasis çalışması

Çerkeş Belediyesince ilçenin farklı noktalarında hız kesici kasis çalışması yapıldı.

Araçların hızlı şekilde geçmesini engellemek, yayaların ve öğrencilerin daha güvenli yürümelerini sağlamak amacıyla ilçede belediye tarafından hız kesici kasis çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında ilçedeki okullarının önü ve belirli noktalara hız kesici kasis konuldu.