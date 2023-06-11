Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde 15 Haziran'da geniş katılımlı kiraz şenliği düzenlenecek. Şenliğe Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık da katılacak. Köyde kiraz hasadının başlamak üzere olduğunu ifade eden Muhtar Tezcan Meriç, ihracatçı firmaların köylerine geldiğini ve 350-400 ton arasında kiraz hasadı beklediklerini söyledi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde kiraz şenliği yapılacak.

Çeribaşı Muhtarı Tezcan Meriç, AA muhabirine, 15 Haziran'da geniş katılımlı kiraz şenliği düzenleyeceklerini söyledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın da katılmasının beklendiği şenliğin gün boyu süreceğini belirten Meriç, bölge halkını şenliğe davet etti.

Köyde kiraz hasadının başlamak üzere olduğunu ifade eden Meriç, "İhracatçı firmalar köyümüze geldi. 45-55 lira arası fiyattan kiraz alımı yapacaklar. Köyümüzdeki 500 dekar alandan 350 ila 400 ton arasında kiraz hasadı bekliyoruz. İnşallah güzel bir yıl olur." diye konuştu.

Meriç, Çeribaşı kirazının Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti.