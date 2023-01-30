CEREN'İN ÖLDÜĞÜ KAZADA TUTUKLANAN SÜRÜCÜNÜN YARDIM İSTEĞİ KAMERADA
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Kazada ölen Ceren'in son görüntüleri, doğum günü kutlamasından (3)Marmaris ilçesinde, dereye uçan otomobildeki Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Mustafa Besleme'nin kaza sonrasında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla...
Kazada ölen Ceren'in son görüntüleri, doğum günü kutlamasından (3)
Marmaris ilçesinde, dereye uçan otomobildeki Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Mustafa Besleme'nin kaza sonrasında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Besleme'nin, "Sahil güvenliği arayın. Ölüyor, ölüyor yetişin" sözleriyle yardım istediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel