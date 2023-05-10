Cerablus'ta teröristlerin yola tuzakladığı bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü
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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus'un güneyinde bulunan Amarne'de yol kenarına tuzaklanan bombanın kontrollü şekilde imhası sırasında infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus'un güneyinde bulunan Amarne'de yol kenarına tuzaklanan bombanın kontrollü şekilde imhası sırasında infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinin güneyinde teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan bomba güvenlik güçlerince tespit edildi.
Cerablus yerel güvenlik güçlerinin kontrollü imha çalışmaları sırasında bomba patladı.
Patlamada yerel güvenlik güçlerinden biri öldü, biri yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçe merkezi, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.