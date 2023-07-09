Üye Girişi
Haberler
Cerablus'ta Bombalı Saldırı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Cerablus'ta Bombalı Saldırı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus beldesi Gandura'nın Başav köyünde sivil bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Bombalı terör saldırısında araç içindeki 5 sivil öldü, çevrede hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus beldesi Gandura'nın Başav köyünde sivil bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında araç içindeki 5 sivil öldü, çevrede hasar meydana geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel

Cerablus Suriye Fırat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title