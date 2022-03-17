Çepnidere'de Taşkınlara Karşı Önlem Alınıyor

Dere Yataklarına Çöp Atmayalım, Daha Sağlıklı Çevre Oluşumuna Destek Olalım

İdare dere yataklarına çöp atılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere mahallesindeki dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile suyun akışını bozacak olan zararlı maddeler uzaklaştırıldı. Olası taşkınlara karşı yapılan çalışma sayesinde bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliği de sağlandı. İdare, çalışma sırasında dere yatağından birçok maddenin çıkartıldığını ve bunların suyun akışını engelleyerek taşkınlara sebebiyet verdiğini belirterek vatandaşları çöp atılmaması konusunda uyardı.

"Cengiz başkanımıza minnettarız"

Mahalle muhtarı İnan Girgin çalışmanın önemli olduğunu belirterek, "Mahallemizin ortasından geçen derede yağışlı havalarda taşkın meydana geliyordu. Dere yatağının kenarındaki hanelerde olumsuz etkileniyordu. MASKİ personellerinin temizlik sırasında göstermiş olduğu özveriden çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e minnettarız" dedi.

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