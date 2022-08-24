Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cephedeki Ukraynalı askerlere moral konseri

Güncel Haberler

Sanatçıların şarkı söylemesi Askerlerin dinlemesi ve eşlik etmesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Ukraynalı sanatçılar Yarmak, Kolya Serga ve Moisei Bondarenko 'Ukrayna Ulusal Bağımsızlık Günü' öncesinde Ukrayna özel harekat kuvvetleri askerleri ile...

Sanatçıların şarkı söylemesi

Askerlerin dinlemesi ve eşlik etmesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Ukraynalı sanatçılar Yarmak, Kolya Serga ve Moisei Bondarenko 'Ukrayna Ulusal Bağımsızlık Günü' öncesinde Ukrayna özel harekat kuvvetleri askerleri ile bir araya geldi. Sanatçılar askerlere moral vermek için performans sergiledi.

Kaynak: AA / Sofiia Bobok - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title