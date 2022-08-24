Cephedeki Ukraynalı askerlere moral konseri
Güncel Haberler
Sanatçıların şarkı söylemesi Askerlerin dinlemesi ve eşlik etmesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Ukraynalı sanatçılar Yarmak, Kolya Serga ve Moisei Bondarenko 'Ukrayna Ulusal Bağımsızlık Günü' öncesinde Ukrayna özel harekat kuvvetleri askerleri ile...
Sanatçıların şarkı söylemesi
Askerlerin dinlemesi ve eşlik etmesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Ukraynalı sanatçılar Yarmak, Kolya Serga ve Moisei Bondarenko 'Ukrayna Ulusal Bağımsızlık Günü' öncesinde Ukrayna özel harekat kuvvetleri askerleri ile bir araya geldi. Sanatçılar askerlere moral vermek için performans sergiledi.
Kaynak: AA / Sofiia Bobok - Güncel