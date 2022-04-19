Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi - Haberler

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Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, cep telefonu satışlarında uygulanan ÖTV matrahı yeniden belirlendi. Buna göre, yüzde 25'lik ÖTV oranına tabi ÖTV matrahı 640 TL olan cep telefonlarında bu tutar 1.500 TL'ye yüzde 40'lık ÖTV oranına sahip, 640 TL'den 1.500 TL'ye kadar ÖTV matrahına sahip cep telefonlarında ise bu tutar 1.500 TL'den 3 bin TL'ye şeklinde değiştirildi.

Cep telefonlarındaki vergi oranları ise değişmedi.

(İHA)

Cep telefonunda ÖTV matrahları yeniden belirlendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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