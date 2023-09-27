Cep telefonu ve bilgisayar hırsızı tutuklandı

BOLU - Bolu'da 2 evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 2 evden cep telefonu ve bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine şehir merkezinde çalışma başlattı. Kısa sürede içerisinde kimlik tespitini yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili şüpheli F.A., bir iş yerinde masada bulunan cep telefonunu da çaldı. Şüpheli F.A., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.