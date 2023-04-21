CEP TELEFONU TAMİRCİSİ LİSELİ GÜLİZAR'IN HEDEFİ MÜHENDİSLİK

RİZE'nin Çayeli ilçesinde lise öğrencisi Gülizar Kabataş (18), derslerinden arta kalan zamanda kuzeninin elektronik mağazasında çalışıyor, arızasını tespit ettiği cep telefonlarını tamir ediyor. Kabataş, 'İlk görenler tedirgin oluyor, tamir sonrası da şaşkınlık yaşıyor. Hedefim, Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak' dedi.

Çayeli Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Gülizar Kabataş, ders ve okuldan sonraki artan zamanını kuzeni Mesut Kabataş'a ait elektronik ve telefon mağazasında yardım ederek geçiriyor. İş yerinde ustasından görerek zamanla kendisini geliştiren liseli Gülizar, arızasını tespit ettiği müşterilerin cep telefonlarını da tamir ediyor. El becerisiyle ilgi odağı olan genç kız, Elektrik-Elektronik Mühendisi olmayı hedefliyor.

'HAYALİM BU YOLDA DEVAM ETME'

3 yıldır telefon tamiri ettiği anlatan Gülizar Kabataş, Buraya başladığımda daha telefonların modellerini dahi bilmiyordum. Önce şarj soketlerini ve şarj aletlerini tanıdım. Sonra yavaş yavaş vida sökmeye başladım. Sonrasında da mesleğe ilgim arttı. Müşterilerimin cihazlarını tamir ettikten sonra tekrar beni sorunca özgüvenim arttı. Hayalim bu yoldan devam etmek. Müşteriler beni gördüğünde tedirgin oluyor, 'sizden başkası yok mu Siz mi tamir edeceksiniz' diyor. Tamir sonrası ise şaşkınlık yaşıyor. Hedefim, hem çalıştığım işyerinde ustalaşmak, hem de elektrik-elektronik mühendisi olmak dedi.

YARDIM İÇİN ÇAĞIRDI USTA OLDU

Kuzenini yardım için çağırdığı daha sonra da usta olduğun söyleyen Mesut Kabataş, Çalışan bulamayınca Gülizar'dan destek istedim. Zamanla kendini geliştirdi ve şu an usta oldu. Şu an birçok telefon modelini tamirini yapabiliyor. Kente onun bir emsali yok; Rize'de tek. Telefon tamiratı konusunda bizim de müşterilerin de kendisine güveni tam diye konuştu.

'İLK GÖRDÜĞÜMDE ŞAŞIRDIM'

Telefonu tamir ettiren Abdullah Şark da, İşini çok düzgün yapıyor. İlk defa burada bir kadının tamir yaptığını gördüm. İlk gördüğümde şaşırdım. 'Acaba bu işi biliyor mu Tamiri yapabilecek mi ' diye sorguladım. Söylediği saatte telefonumu güzel şekilde yapıp teslim etti şeklinde konuştu.

Gökhancan Boşnakoğlu ise 'İlk defa Rize'de bir kadın telefon tamircisi gördüm. Başta tereddütlerim oldu ama maşallah söylediği saatte tamiratı yapıp, temiz bir işçilikle telefonumu teslim etti. Temiz işçilik oldu; telefona kadın eli dokunduğu belli oluyor' ifadelerinde bulundu. (DHA)

Görütü Dökümü

------------------------

Genç kızın telefon tamir etmesi

Müşterilerden detay

Müşteri röp.

Gençk kız ile röp.

Mağaza sahibi ile röp. HABER- KAMERA Mehmet Can PEÇEÇAYELİ(Rize),(DHA)