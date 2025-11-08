Cep Telefonu Hırsızlığı Yapan Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cep telefonu hırsızlığından yakalanan şüphelinin 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir inşaatta çalışan işçilere ait toplam 3 cep telefonunun çalınması üzerine Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.