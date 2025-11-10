Haberler

Cep Telefonu Gasbı Davasında İki Sanığa 25 Yıla Kadar Hapis Talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişiyi darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan H.H. ve V.İ. hakkında 25'er yıl hapis cezası talep edildi. Olayla ilgili davanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 25'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sarı Hamzalı Mahallesi'nde 26 Mart'ta darbedilen Suriyeli S.J'nin cep telefonunun zorla alınmasına ilişkin tutuklanan Suriyeli sanıklar H.H. ve V.İ. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü H.H. ve V.İ'nin mahallede yürürken husumetli oldukları S.J. ile karşılaştıkları, taraflar arasında çıkan tartışma sırasında sanıkların müştekiyi darbettiği belirtildi.

İddianamede, zorla araca bindirip boş bir araziye götürdükleri S.J'nin cep telefonunu gasbettikleri anlatılan sanıkların, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma " ve "mala zarar verme" suçlarından 12 yıl 4'er aydan 25'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen H.H. ve V.İ'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.