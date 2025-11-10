Cep Telefonu Gasbı Davasında İki Sanığa 25 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 25'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sarı Hamzalı Mahallesi'nde 26 Mart'ta darbedilen Suriyeli S.J'nin cep telefonunun zorla alınmasına ilişkin tutuklanan Suriyeli sanıklar H.H. ve V.İ. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü H.H. ve V.İ'nin mahallede yürürken husumetli oldukları S.J. ile karşılaştıkları, taraflar arasında çıkan tartışma sırasında sanıkların müştekiyi darbettiği belirtildi.

İddianamede, zorla araca bindirip boş bir araziye götürdükleri S.J'nin cep telefonunu gasbettikleri anlatılan sanıkların, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma " ve "mala zarar verme" suçlarından 12 yıl 4'er aydan 25'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen H.H. ve V.İ'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.