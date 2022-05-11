Son dakika haberi | CEP TELEFONU CİNAYETİNDE ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BEYOĞLU, Tarlabaşı'nda telefonunu aldığını iddia ettikleri Samet Civelek'i (29) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde olay sırasında alkollü olduklarını söyleyerek "Telefonumuzu konuşmak için isteyip kaçmaya başladı. Onu kovalayıp telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi." dediler.

Taksim, Hüseyin Ağa Mahallesi, Tarlabaşı Bulvarı'nda 8 Mayıs 2022 tarihinde sabah saat 08.30 sıralarında 3 kişi tarafından kovalanan bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde olayın saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

Polis kısa süre içinde olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Faruk A.(37), Tuncay B.(38), ve İbrahim B.'nin (37) sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin verdikleri ifadelerinde öldürdükleri kişinin kendilerinden bir arkadaşını arayacağını söyleyip cep telefonlarını istediği ardından kaçtığını söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin kaçan Samet Civelek'in kovalayarak yakaladıkları aralarında çıkan kavga sonucu bıçakladıkları tespit edildi. Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde Samet Civelek'i kimin bıçakladığını bilmediklerini söyleyerek "Telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi. " dedikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Demirören Haber Ajansı / Güncel