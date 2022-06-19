Cep telefonlu işkence davasında kameralı duruşma

BURSA'da Erhan M.'yi (26) dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden tutuklu sanıklar Yaşar Deniz Çakıcı (27) ile arkadaşları Ebubekir Tokatlı (30), Gökhan Yılmaz (36) ile müşteki sanık Mehmet Şahin (28) ve tartışmada adı geçen tutuksuz sanık Gamze Ü. (23), ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce güvenlik nedeniyle gazeteci ve izleyicilerin alınmadığı duruşmada, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların savunmaları, kamera ile kayda alındı.

Olay, 10 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven Erhan.M. ile Yaşar Deniz Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. Erhan M. arkadaşı Mehmet Şahin ile birlikte Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Çakıcı, yanındaki Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz ile birlikte Erhan M. ve Mehmet Şahin'in ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Deniz Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, Erhan M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Erhan M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da Mehmet Şahin'e tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel