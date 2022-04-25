CEO'ların Gelirinde Geçen Yıl Önemli Artış

Dünya ekonomisi salgının etkilerini atlatmaya çalışırken küresel çapta artan enflasyon, Ukrayna'daki savaşın birçok sektöre olumsuz etkisi cüzdanları nerdeyse boşaltıyor. Ama verilere göre cüzdanları boşalmayanlar da var, şirket yöneticileri CEO'lar. Buna göre Amerika'da geçen yıl ortalama bir CEO'nun geliri 20 milyon dolar oldu. Bu önceki yıla kıyasla yüzde 31'lik bir artışa denk geliyor

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