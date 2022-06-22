Ceo: Çin, Teknoloji Gelişiminde Sıçrama Yapacak

Martina Fuchs

TORONTO, 22 Haziran (Xinhua) -- Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen teknoloji konferanslarından ikisi olan Web Summit ve Collison'un kurucu Su ve CEO'su Paddy Cosgrave, Salı günü Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'in daha yenilikçi bir rekabete yol açan havacılık, kuantum hesaplama ve elektrikli araçların geliştirilmesi alanlarında hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Çin'deki teknoloji alanında gelecek birkaç yıl içindeki gelişmeler hakkındaki soru üzerine Cosgrave, "Bence bu öncelikle oldukça olağanüstü. Huawei'nin bir kuantum bilgisayar çipinin patentini alması gerçekten ilginçti. Yarı iletkenlerdeki gelişmenin herkesin beklediğinden daha hızlı ilerlediğini düşünüyorum" dedi.

Çinli telekom devi Huawei geçen hafta, bir kuantum çip seti için patent duyurusunda bulunmuş, artık kuantum bilgisayar dünyasına giriş yaptığını belirtmişti. Cosgrave, "Özellikle COMAC'ın (Çin Ticari Uçak Şirketi) ilerleyişiyle ilgileniyorum" dedi. CEO, "Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) zamanla havacılık sektöründe Boeing ve Airbus'un rakibi olacak ve Airbus ve Boeing'in yaptığı gibi başarılı uçaklar yapacağından ve uçakların muhtemelen daha ucuz ve daha hafif olacağından şüphem yok" dedi. Cosgrave, "Bence bu, Boeing ve Airbus'a olduklarından daha yenilikçi olmaları yönünde ilham verecek, ki bunun bütün olarak sektör için iyi olacağını düşünüyorum. Bence rekabet iyi bir şeydir" dedi. CEO, "Aynısını elektrikli otomobil sektöründe de görüyoruz. Bence diğerleriyle birlikte NIO, gelecek yıllarda Avrupa'da muhteşem bir ilerleme kaydedecek. Avrupalı otomobil üreticileri için ilginç olacak. Çin bu alana açık olacak ve Avrupa'nın Çin'den yapılan ithalata da açık kalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Web Summit'de konuşan Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, 4 Kasım 2019. (Fotoğraf: Pedro Fiuza/Xinhua)

Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana Kanada'da düzenlenen en büyük teknoloji etkinliği için bu hafta Toronto'daki Enercare Merkezi'nde dünyanın dört bir yanından 35 binden fazla insan biraraya geldi. 900'ün üzerinde konuşmacı, 1.500'den fazla startup firması temsilcisi, 1.200 gazeteci, 850 yatırımcı ve 100 unicorn şirket temsilcisinin katılacağı etkinlikte, teknoloji, yapay zeka, veri bilimi, finans, oto teknoloji ve dijital medyayı kapsayan konuların ele alınması bekleniyor. Ek konferanslarla küresel kapsama alanını daha da genişletmeyi planladığını belirten CEO, "Bölgesel etkinlikler yaratmaya devam ediyoruz. Web Summit bizim Lizbon'daki en önemli etkinliğimiz, geleneksel küresel toplantımız ve yıllar geçtikçe Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Asya'dan daha fazla insan geliyor" diye konuştu.

CEO, "Bu pazarlara, Web Summit'in marka farkındalığını artırmak için gitmek istiyoruz. 2023'te Rio de Janeiro'ya gidiyoruz, kentle, hükümetle anlaştık ve 2024, 2025'te de Ortadoğu ile Asya ve Afrika'da daha fazla yere gitmeyi umuyoruz" dedi. Cosgrave, Asya bölgesi için en önemli medya ve teknoloji sanayi zirvelerinden biri olan ve aynı zamanda Web Summit ve Collision'ın arkasındaki ekip tarafından hazırlanan RISE konferansının, 21-23 Mart tarihlerinde Asya-Dünya Fuarı çerçevesinde Hong Kong'a döneceğini duyurdu. "RISE'ı beş yıldan biraz uzun bir süre önce başlattık. Bu bizim bebeğimiz, Hong Kong'daki küçük kardeş konferansımız" diyen Cosgrave, "Bizim için, Doğu'nun Batı'yla ya da dünyanın geri kalanı ile buluşması için mükemmel bir yer" dedi. Cosgrave, "Geçmişte en ilginç Çinli kurucu ve yatırımcılardan bazılarını, dünyanın en ilginç girişimci ve yatırımcılarla biraraya getirdik. Bunu 2019'dan beri yapamadığımız için çok üzgünüz, fakat 2023'te Hong Kong'a döneceğimizi umuyoruz" dedi. CEO, yüz yüze etkinliklere olan talebin hızla artmasıyla, 2019 yılında 25.711 olan Collision katılımcılarının sayısının, 2022 yılında yüzde 40 artarak 130 ülkeden 35.562 kişiye çıktığını sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel