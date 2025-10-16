Haberler

CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de sağlanan ateşkesin "tarihi bir fırsat" olduğunu belirtti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını "barış için tarihi bir fırsat" olarak değerlendirdi.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, barış için tarihi bir fırsat." ifadesini kullandı.

Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planına tam olarak uyarak silahsızlanması gerektiğini belirten Cooper, taraflar arasındaki arabulucuların bölgede barışın korunması ve Gazze'deki sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda kendileriyle çalışmayı kabul ettiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
