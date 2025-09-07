Haberler

CENTCOM Komutanı Brad Cooper'dan İsrail'e Ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına atanan Amiral Brad Cooper, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Washington-Tel Aviv arasındaki askeri işbirliğini görüştü ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine bağlılığını vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) yeni atanan Amiral Brad Cooper, İsrail'e ilk ziyaretinde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Washington- Tel Aviv arasındaki askeri işbirliğini görüştü.

CENTCOM'un ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, Cooper'ın bir araya geldiği Zamir ile bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldığı belirtildi.???????

Cooper, görüşmede, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine sarsılmaz bağlılığını sürdürdüğünü" vurguladı.

Yerel basın, Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu komuta kademesiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde "değerlendirme toplantısı" yapan CENTCOM Komutanı Cooper'ın daha sonra Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimlerini ziyaret ettiğini aktardı.

CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, 9 Ağustos'ta görevini Donanma Amirali Brad Cooper'a devretmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
