CENTCOM'dan Irak'a Suriye'deki Hol Kampı'ndan 154 aileyi nakletmesine övgü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı teröristler ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'ndan 154 Iraklı ailenin Iraklı yetkililer tarafından rehabilitasyon merkezine götürülmesini övdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı teröristler ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'ndan 154 Iraklı ailenin Iraklı yetkililer tarafından rehabilitasyon merkezine götürülmesini övdü.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Hol Kampı'ndaki 582 kişiden oluşan 154 Iraklı ailenin, Irak'taki Cidde-I rehabilitasyon merkezine götürülmesinin takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, Irak hükümetini Hol sakinlerini ülkelerine geri gönderme, rehabilite etme ve yeniden entegre etme çabasını överek "Irak'ı bu geri dönüşteki yapıcı ve cesur rolünden dolayı takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insanı durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun birkaç katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.