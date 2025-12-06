4 yaşındaki SMA'lı Cennet Su, ilk adımlarını attı

İZMİR'de 3,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 4 yaşındaki Cennet Su Ateş, yurt dışındaki tedaviden faydalandıktan sonra yürümeye başladı. Tedaviden önce çok sayıda cihaza bağlı olarak sıvı ile beslenen Cennet Su gelişimi ile kampanyası devam eden ailelere umut verdi. Anne Rabia Ateş (34) "Kampanyası devam eden ailelere sesleniyorum. Başaramayacağız sanıyorduk ama gayret edince oluyormuş. Tüm Türkiye'nin katkısı var. Bu ilacı almasaydık Cennet Su şu an halen yataktaydı" dedi.

Menemen ilçesinde fabrika işçisi Aykut Ateş (38) ile ev kadını Rabia Ateş'in 4'üncü kızları 14 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen Cennet Su'ya, 3,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yoğun fizik tedaviye karşın belden aşağısı tutmayan ve 6 farklı cihaz desteğiyle yaşamını sürdüren Cennet Su'nun tedavisi için Valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyası 26 ayda tamamlanan Cennet Su, Haziran 2025'te ailesiyle birlikte Dubai'ye giderek Zolgensma gen tedavisinden faydalandı. Hızlı bir gelişim gösteren Cennet Su, koltuğa tırmanıp oyuncaklarına ulaşıyor, bağımsız şekilde adım atabiliyor.

Rabia Ateş, kızının haftada 2 gün fizyoterapiye, 5 gün de anaokuluna gittiğini söyledi. Ateş, "Cennet Su'muzun kampanyası 2 sene 2 ay sürdü. Geçen haziranda Dubai'ye gittik. 2 ay 2 hafta kaldık. Şu an Cennet Su'muz çok iyi, yürümeye başladı. Özel gereksinimlilerin anaokuluna gidiyor. Beslenmesi de gayet iyi. İlacımızın bize çok faydası oldu. Cennet Su yürüyemiyordu, adım adamıyordu, koltuğa tırmanamıyordu. Şu an çekyata çıkabiliyor, kendi kendine oynayabiliyor. Konuşuyor" dedi.

'ANNE BEN ÇOK GÜÇLÜYÜM' DEDİ'

Tedaviyi almadan önce her gün kullanmak zorunda kaldıkları cihazlar ile vedalaştıklarını anlatan Ateş, "Gitmeden önce geceleri bipap cihazı ve öksürtme cihazı kullanıyorduk. Hepsini yavaş yavaş bıraktık. Yalnızca karnında peg var oradan besin takviyesi yapılıyordu. Cennet Su daha güzel yemeye başladığı için onu da çıkartmak istiyoruz. Bugün kan tahlili verdik. 11 kilodayız. Kilosu biraz geride olduğu için çıkarmayabilirler ama haftaya bir daha gideceğiz hastaneye. Dün yürümeye başladı. 'Anne ben çok güçlüyüm' dedi. Her şeyin bilincinde" diye konuştu.

Kızı Cennet Su'nun okulunu da çok sevdiğini dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

"Kampanyası devam eden ailelere sesleniyorum. Gayret gösterin. Bizim çevremiz yoktu. Polis amcamız bize destek oldu. Güzel bir yol izledik. Başaramayacağız sanıyorduk ama gayret edince oluyormuş. Gittik. Allah bin kere razı olsun. Tüm Türkiye'nin katkısı var. Bu ilacı almasaydık Cennet Su şu an halen yataktaydı. Bipap cihazına bağlı kalacaktı. Trakesi açılabilirdi. Şimdi bu cihazlardan kurtulduk. Karnındaki pegden de inşallah en kısa sürede kurtulacağız. Okulu ve öğretmenlerini çok seviyor."