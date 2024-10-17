Cennet Elması Üretimi Alaşehir'de 1000 Dönüme Ulaştı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Sultaniye üzüme alternatif ürün olarak üretilen cennet elması alanları 1000 dönüme ulaştı. İlçe yetiştirilen cennet elmaları kurutulmak üzere sergilere asılmaya başlandı.

Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi bölgesine has mikro iklim rüzgar akımı nedeniyle cennet elması renk, tat ve aroması bakımından diğer bölgelerden ayrılıyor ve bu özellikleriyle daha çok tercih ediliyor. 8 yıl önce Melek Uysal'ın Kavaklıdere'de yetiştirip, evinin balkonunda kuruttuğu 40 kilogram cennet hurmasıyla başladığı üretim, şimdi ilçeye yayıldı. İlçedeki cennet hurması yetiştirilen alanlar 1000 dönüme çıkarken, geçen yıl rekolte ise 250 ton oldu. Bu yıl ise 350 ton rekolte beklenirken ilçede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yetiştirilen cennet hurmaları, kabukları soyulduktan sonra, kurutulmak üzere sergilere asılmaya başlandı.

Cennet Elması üreticisi ve satıcısı Dursun Uysal, ürettikleri cennet elmalarını geçtiğimiz yıllarda Finlandiya, Kıbrıs, Fransa, Almanya gibi ülkelere ihraç ettiklerini belirtip, "Ancak iç piyasada da talep arttı. Öyle olunca da ihracattan ziyade iç piyasayı karşılayamaz hale geldik. En önemlisi çikolata sektöründe ham madde olarak kullanılmaya başlandı. Geçen yıl 12 ton verdiğimiz çikolata fabrikası bu yıl 20 ton talep etti, taahhüt verdik. Daha ileriye götürebilmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Cennet hurması sektörü bu bölge için ayrı bir gelir kaynağı oldu, Özellikle bayanlarımıza ev ekonomisine katkı sağlamak için ayrı bir iş sektörü oluşturuldu" dedi.