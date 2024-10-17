Üye Girişi
Haberler

Cennet Elması Üretimi Alaşehir'de 1000 Dönüme Ulaştı

Cennet Elması Üretimi Alaşehir'de 1000 Dönüme Ulaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cennet elması yetiştirilen alanlar 1000 dönüme ulaştı. Özellikle Kavaklıdere Mahallesi'nde yetiştirilen cennet elmaları, mikro iklim özellikleri sayesinde tercih ediliyor. Geçen yıl 250 ton rekolte beklenirken bu yıl 350 ton rekolte öngörülüyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Sultaniye üzüme alternatif ürün olarak üretilen cennet elması alanları 1000 dönüme ulaştı. İlçe yetiştirilen cennet elmaları kurutulmak üzere sergilere asılmaya başlandı.

Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi bölgesine has mikro iklim rüzgar akımı nedeniyle cennet elması renk, tat ve aroması bakımından diğer bölgelerden ayrılıyor ve bu özellikleriyle daha çok tercih ediliyor. 8 yıl önce Melek Uysal'ın Kavaklıdere'de yetiştirip, evinin balkonunda kuruttuğu 40 kilogram cennet hurmasıyla başladığı üretim, şimdi ilçeye yayıldı. İlçedeki cennet hurması yetiştirilen alanlar 1000 dönüme çıkarken, geçen yıl rekolte ise 250 ton oldu. Bu yıl ise 350 ton rekolte beklenirken ilçede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yetiştirilen cennet hurmaları, kabukları soyulduktan sonra, kurutulmak üzere sergilere asılmaya başlandı.

Cennet Elması üreticisi ve satıcısı Dursun Uysal, ürettikleri cennet elmalarını geçtiğimiz yıllarda Finlandiya, Kıbrıs, Fransa, Almanya gibi ülkelere ihraç ettiklerini belirtip, "Ancak iç piyasada da talep arttı. Öyle olunca da ihracattan ziyade iç piyasayı karşılayamaz hale geldik. En önemlisi çikolata sektöründe ham madde olarak kullanılmaya başlandı. Geçen yıl 12 ton verdiğimiz çikolata fabrikası bu yıl 20 ton talep etti, taahhüt verdik. Daha ileriye götürebilmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Cennet hurması sektörü bu bölge için ayrı bir gelir kaynağı oldu, Özellikle bayanlarımıza ev ekonomisine katkı sağlamak için ayrı bir iş sektörü oluşturuldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alaşehir Ekonomi Güncel Manisa Tarım

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.