Cennet Bahçesi Mozaiği'nde Restorasyon Çalışmaları Başladı

'Cennet Bahçesi' mozaiğinde restorasyon ve konservasyon başladı

ADIYAMAN - Bölgenin en büyük mozaiklerinden birisinin bulunduğu Perre Antik Kentteki 'cennet bahçesi' mozaiğinde restorasyon ve konservasyon işlemi başladı.

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olanr Perre Antik Kentte, 155 metrekarelik 'cennet bahçesi' isimli mozaik bulunuyor. Perre Antik Kentin nekropol alanında ki mozaiğin orta ana sahnesinde, asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyik, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise sekizgen, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor.

Roma dönemi yani Milattan Sonra 5. Yüzyılla tarihlenen 1500 yıllık mozaik, 155 metrekarelik mozaiğin 30 metrekarelik alanı tahrip olduğu için 125 metrekaresi günümüze kadar ulaştı.

2009 yılında yeri tespit edildi ancak üzeri koruma amaçlı açılmadı. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmayla üzerindeki toprak alınarak 2018 yılında sergilenmeye başladı. 2021 yılında restorasyon ve konservasyon işlemi yapılan mozaikte ikinci kez bu çalışma başladı.

Taşların arasındaki kalker kalıntıları restoratörler tarafından temizleniyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen bu çalışma sonrasında yeniden ziyarete açılacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "2021 yılında ise Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Müdürlüğü tarafından burada restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıldı. Fakat geçen 4 yıllık zaman diliminde tekrar burada bir bozulmalar meydana geldi ve bu bozulmalar sonucundaysa bu yıl yani 2025 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü restoratörleri tarafından restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılıyor" dedi.

Resteratör Mikail Çelebi ise, "Zamanla hava şartlarından dolayı yüzeyde birikmiş kalker tabakalarını biz su kullanarak, o kalker tabakasını yumuşatıp sonra dişçi aletleri, bistürü ile yüzeyde birikmiş ve derz aralarında birikmiş kalker tabakalarını şuan almaktayız" diye konuştu.