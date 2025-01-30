Cenin'den çıkarılan Filistinliler, İsrail'in 2002'deki saldırısından daha zor şartlarda olduklarını belirtiyor

İsrail'in 10 gündür saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'ndaki yerlerinden edilen Filistinliler, İsrail'in 2002'de Cenin Kampı'nda yürüttüğü savaş koşullarından daha zor günler yaşadıklarını söyledi.

Filistin ve İsrail Meseleleri Uzmanı Ahmed Ebu el-Heyca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 2. İntifada sürecinde başlattığı "askeri operasyonda" Cenin Mülteci Kampı'nı büyük oranda yıktığını ancak bu günlerde süren mevcut saldırılarda ise Filistinlilerin çoğunu yerinden ettiğini ve 2002'de böyle bir şey olmadığını belirtti.

Cenin kentindeki sığınma merkezlerinden birinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler de İsrail ordusunun kendilerini evlerini terk etmeye zorladığını, altyapının ve evlerin yıkılması nedeniyle çocuklarının hayatlarından endişe ettikleri için talimatlara uymak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre kamptaki yaklaşık 60 bina bir hafta içinde yıkıldı. Haberde, Cenin Mülteci Kampı'nda yapılan incelemede, yıkımın yaygın ve kampın şu anda harabe halinde olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da ise İsrail ordusunun kampa yönelik saldırısında yaklaşık 100 evi yıktığı, bazı evleri ise yaktığı ve çoğu Filistinlinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar da daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yerinden edilen Filistinli aile sayısının 3 bin 200'e ulaştığını, yaklaşık 15 bin kişinin yerlerinden edildiğini ancak kaç kişinin yerlerinden edildiğine ilişkin net bir bilgi bulunmadığını söylemişti.

Ancak bazı yerel kurumların tahminlerine göre, kampta hala acil müdahaleye ihtiyaç duyan yaklaşık 70 insani vaka ve Filistinli aile bulunduğunu aktaran Cerrar, İsrail ordusunun evlerinde bulduğu herkese hakaret ederek kamptan ayrılmaya zorladığını kaydetmişti.

Cenin'deki Filistinliler, yaşadıkları yerleri tek etmek zorunda bırakılıyor

Görme Engellilere Bakım Derneği Başkanı Yasin Ebu Surur, derneğin merkezinde incelemelerde bulunduğu sırada merkezdeki yaklaşık 85 yerinden edilmiş kişinin İsrail askerleri tarafından Cenin'deki evlerini terk etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Ebu Surur, "Çok sayıda kişi bize ulaştı. Ancak yerimiz kalmamıştı. Burası, belirli bir sayı için ayrılmış ve kapasite dolana kadar her aileyi bir odaya yerleştirdik." diyerek çok sayıda ailenin çevre beldelerdeki akraba ve dostlarına sığınmak zorunda kaldığını aktardı.

Dernek bünyesinde yerlerinden edilmiş ailelere çeşitli hizmetler sunmaya çalıştıklarını ifade eden Ebu Surur, "Dernek, yerinden edilmiş kişilere yiyecek ve içecek sağlıyor. Gençler, kampın çocuklarına oyun alanında çeşitli etkinlikler düzenliyor ve hayırseverlerden bağışlar geliyor." dedi.

Cenin Kampı'nın Mahyub Caddesi sakinlerinden Filistinli Yusuf Şureym ise önce Filistin güvenlik güçlerinin başlattığı ardından İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 64 gündür evinden uzakta olduğunu söyledi.

İki oğlu İsrail cezaevlerinde tutuklu, bir oğlu da İsrail tarafından öldürülen Şureym, "Bugün 2002'deki Cenin Kampı savaşında yaşadığımız durumdan daha zor bir durum yaşıyoruz. Bu saldırı daha geniş kapsamlı ve Filistinlilerin çoğu İsrail ordusu tarafından kamptan kovuldu." ifadelerini kullandı.

Şureym, İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle kampta ne olduğunu, evinin ne durumda olduğunu bilmediğini belirterek "Gazze'de yaşananlar (İsrail soykırımı) korkunç bir şey, İsrail, Cenin kampında da büyük bir şey yapıyor." dedi.

Kampta yıkımın büyük olmasından endişe duyduğunu dile getiren Şureym, "Hayatım boyunca kamptaydım, ailemi orada kurdum ve kamptan başka alternatifim yok." diye konuştu.

Yardım kuruluşlarının sağladığı kıyafetlere bakan Filistinli kadın Umm Rami de "Yaşananlar çok zordu. Beş gün evde kaldık, sonra İsrail ordusu evi terk etmemizi istedi ve su, yiyecek ve elektrik eksikliği yaşadığımız bir durumda bizi evlerimizi terk etmeye zorladı." dedi.

İsrail ordusuna ait buldozerlerin tamamen tahrip ettiği yollardan yürüyerek kente ulaşabildiklerini aktaran Umm Rami, "Yolda her şey yıkılmıştı. İsrail ordusu bizi kampın batı tarafından çıkmaya zorladı." ifadelerini kullandı.

Umm Rami, İsrail askerlerinin kurduğu noktalarda kimlik kontrolü yaptığını ifade ederek çok sayıda gencin, İsrail askerlerince herkesin gözü önünde önce hakarete uğradığını, ardından gözaltına alındığını aktardı.

İkinci İntifada'dan bu yana çok defa evini terk etmek zorunda kalan Umm Rami, "Bu sefer durum farklı, çünkü İsrail ordusu her şeyi yıkıyor." diyerek endişesini dile getirdi.

Cenin Mülteci Kampı'na tepeden bakan bir sığınma merkezinde kalan Filistinli kadın, "Buradan İsrail ordusunun saldırıları sonucu evlerden çıkan patlama seslerini duyuyor, dumanları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Umm Rami, ülkesine bağlılığını vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Şimdi evime dönebilseydim dönerdim. Kampı terk etmeyeceğiz. Geri döneceğiz ve İsrail işgal devletinin yıktığını yeniden inşa edeceğiz."

İsrail'in Cenin'e saldırıları ve kuşatması

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

Bu saldırılarda şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri yıkıyor.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 892 Filistinli hayatını kaybetti.