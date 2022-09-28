Cenin'deki Çatışmalarda Üç Kişi Öldürüldü, 10 Kişi Yaralandı
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CENİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerine taş atan bir protestocu, 28 Eylül 2022.
CENİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerine taş atan bir protestocu, 28 Eylül 2022. Filistinli sağlık yetkililerinin ve görgü tanıklarının aktardığına göre Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Cenin'de İsrail askerleriyle Çarşamba günü yaşanan çatışmalarda üç Filistinli öldürülürken ve 10'u da yaralandı. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel