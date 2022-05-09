Cenin'de İsrail Güvenlik Güçlerinin Baskını - Haberler

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Cenin'de İsrail Güvenlik Güçlerinin Baskını

Xinhua - Güncel
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Cenin'de İsrail Güvenlik Güçlerinin Baskını

CENİN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli göstericiler, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Romana köyünde iki Filistinli zanlının evlerine düzenlenen baskın sırasında İsrail güvenlik güçlerinin aracına taş atıyor, 8 Mayıs 2022.

CENİN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli göstericiler, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Romana köyünde iki Filistinli zanlının evlerine düzenlenen baskın sırasında İsrail güvenlik güçlerinin aracına taş atıyor, 8 Mayıs 2022. İsrail güvenlik güçleri, üç gün süren aramanın ardından, Pazar günü erken saatlerde, iki şüphelinin, Perşembe günü İsrail'in Bağımsızlık Günü'nde üç kişiyi öldürdükleri ve dört kişiyi yaraladıkları ultra- Ortodoks bir Yahudi şehri olan Elad yakınlarındaki bir ormanda yakalandığını bildirdi. (Fotoğraf Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria, Ortodoks, İsrail, Mayıs, Güncel, Haberler

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