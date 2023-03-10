Cenin'de İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Üç Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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CENİN, 10 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenaze töreninde yas tutan insanlar, 9 Mart 2023.
CENİN, 10 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenaze töreninde yas tutan insanlar, 9 Mart 2023.
Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Perşembe günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde yer alan Jaba köyünde üç Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel