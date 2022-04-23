Cenin'de Hayatını Kaybeden Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Haberler

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Cenin'de Hayatını Kaybeden Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Xinhua - Güncel
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Cenin'de Hayatını Kaybeden Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

CENİN, 23 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Cenin şehrinin yakınında bulunan Al-Yamun köyünde, dört gün önce İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli genç Lütfi el-Labadi'nin cenaze töreninde yakınları yas tutuyor, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Nidal.

CENİN, 23 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Cenin şehrinin yakınında bulunan Al-Yamun köyünde, dört gün önce İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli genç Lütfi el-Labadi'nin cenaze töreninde yakınları yas tutuyor, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria, 23 Nisan, Cenaze, Nisan, Güncel, Haberler

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