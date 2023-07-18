Cenin'de bazı kişilerin Filistin güvenlik güçlerince gözaltına alınması protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda bir grup, Filistin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen gözaltıların "siyasi" olduğunu öne sürerek, bunu protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda bir grup, Filistin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen gözaltıların "siyasi" olduğunu öne sürerek, bunu protesto etti.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları'na bağlı "Cenin Taburu"nun çağrısı üzerine toplanan bir grup, kampın sokaklarında yürüyüş yaptı.

Filistin yönetimi hapishanelerinde tutulan bazı kişilerin "siyasi gerekçelerle" gözaltına alındığını savunan gruptakiler, bunların derhal serbest bırakılması çağrısının yer aldığı pankartlar taşıdı.

Filistin güvenlik güçlerinin gözaltılarını protesto etmek için Cenin'in güneyindeki Ceba beldesinde de oturma eylemi düzenlendi.

Protestolar sırasında Filistin güvenlik güçleri, Cenin kentinin caddelerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"Güvenlik güçlerine saldıranlar gözaltına alındı"

Cenin Valisi Ekrem Rucub ise gözaltı operasyonlarının, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarını fırsat bilerek Ceba kasabasındaki polis karakoluna saldıran ve merkezin bir bölümü ile polis aracını yakan bir grup "kanun kaçağına" yönelik yapıldığını söyledi.

Rucub, "Güvenlik güçleri, olaya karışan bazı kişileri ve şüphelileri, herhangi bir siyasi saik veya örgütsel bağlantıya bakmaksızın gözaltına aldı. Olaya karışanlar, İslami Cihad ve Hamas da dahil olmak üzere çeşitli örgütlere mensup ve ilk gözaltına alınan kişi Fetih Hareketi'ndendi." ifadesini kullandı.

Cenin Taburu'ndan yapılan açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin, İsrail'in Cenin kampına düzenlediği son saldırı sırasında "taburun savaşçılarını" desteklemeye giderken Tubas şehrinde gözaltına alınan iki "savaşçısını" serbest bırakma anlaşmasını ihlal ettiğini dile getirilmişti.

Açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin, direnişçileri tutuklamaya devam ettiği ve bunun toplumsal dokuyu tehdit ettiği savunulmuştu.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi günü, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon düzenlemişti.

İsrail güçleri, 48 saat süren kuşatmada, havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinliyi yaralamıştı.

Saldırılar, uluslararası alanda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve pek çok ülkeden tepki çekmişti.