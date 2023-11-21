Cengiz Çandar: "Anayasa'nın 153. Maddesi Uygulanmadığı İçin Yargı Kriziyle Yüz Yüze Kalmışken AB Noktasında İlerleme Sağlamamız Pek Zor"

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde; "Sayın Bakan AB ile olan ilişkilerimizde oradan adım atılmasını beklediğini söyledi ama biz hukuk devleti olma yönünde büyük sıkıntılar yaşarken, Anayasa'nın 90'ıncı maddesi uygulanmaz, AİHM kararları yerine getirilmezken, Anayasa'nın 153'üncü maddesi uygulanmadığı için yargı kriziyle yüz yüze kalmışken, Kopenhag Kriterleri'nin çok gerisine düştüğümüz bir noktada, AB noktasında Avrupa noktasında da ilerleme sağlamamız pek zor” dedi.

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; "Sayın Bakan AB ile olan ilişkilerimizde oradan adım atılmasını beklediğini söyledi ama biz hukuk devleti olma yönünde büyük sıkıntılar yaşarken, Anayasa'nın 90'ıncı maddesi uygulanmaz, AİHM kararları yerine getirilmezken, Anayasa'nın 153'üncü maddesi uygulanmadığı için yargı kriziyle yüz yüze kalmışken, Kopenhag Kriterleri'nin çok gerisine düştüğümüz bir noktada, AB noktasında Avrupa noktasında da ilerleme sağlamamız pek zor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, dün Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Görüşmelerde söz alan HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, şunları kaydetti:

"ALMANYA'DA HİÇBİR AĞIRLIK ORTAYA KONMADI VE SOMUT HERHANGİ BİR ŞEY ELDE EDİLMEDİ"

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın Almanya gezisi. Ben Berlin'deydim, Cumhurbaşkanı ayrıldıktan sonra da oradaydım. Türkiye'de yarattığı etkinin 180 derece tersinin Almanya'da geçerli olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir ağırlık ortaya konmadı ve somut herhangi bir şey elde edilmedi. 'Somut olarak ne elde edilmek isteniyor?' diye bakarsınız, gitmeden önce sayın Cumhurbaşkanı Eurofighter savaş uçağı alınması söz konusuydu. O konuda eli boş dönüldü. Nitekim Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti, basın toplantısındaki sözlerinde, 'Sadece Almanya savaş uçağı üretmiyor, başka yerden alırız' gibi sözler sarf etti.

Bizim Avrupa ile ciddi sıkıntılarımız var. Avrupa Konseyi'nden, daha önce de ifade edildi çıkarılmak tehdidiyle karşı karşıyayız, Avrupa Birliği (AB) nezdinde büyük sıkıntılarımız var. Sayın Bakan AB ile olan ilişkilerimizde oradan adım atılmasını beklediğini söyledi ama biz hukuk devleti olma yönünde büyük sıkıntılar yaşarken, Anayasa'nın 90'ıncı maddesi uygulanmaz, AİHM kararları yerine getirilmezken, Anayasa'nın 153'üncü maddesi uygulanmadığı için yargı kriziyle yüz yüze kalmışken, Kopenhag Kriterleri'nin çok gerisine düştüğümüz bir noktada, AB noktasında Avrupa noktasında da ilerleme sağlamamız pek zor.

Gazze konusuna gelirsek, bölge gücü olmakla övünüyoruz. Sayın Bakan büyük gayret gösteriyor, büyük mesai harcıyor ama ne etki gösterdiğimiz sorgulanabilir. Bir ay içinde, şu an itibarıyla Gazze'de 13 bin Gazzeli, Filistinli hayatını kaybetmiş vaziyette. Bunların çocuk ölümlerine orantısını oransal olarak Türkiye ile hesaplarsanız bir ay içinde Türkiye'de 200 bin çocuğun ölümü ne anlama geliyorsa, şu anda o kadar Filistinli çocuk hayatını kaybetmiş durumda.

"BİZ SANKİ NATO ÜLKESİ DEĞİLMİŞİZ GİBİ 'NATO'YU KARADENİZ'DE İSTEMİYORUZ' DİYORUZ"

Deniz Kuvvetleri Komutanı birkaç gün önce şu sözleri sarf etti: '2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşı Karadeniz'deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı' dedi ve devam etti: 'Bildiğiniz gibi NATO Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor ancak Karadeniz'de bu tedbirleri kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu ve Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz.' Bu sözler bir Dışişleri Bakanı'nın görev tanımına giren sözler, Dışişleri Bakanlığı yetki devri mi yaptı? Deniz Kuvvetleri Komutanı nasıl bu sözleri söylüyor? NATO ile bir sorunumuz olduğu anlaşılıyor ve biz sanki NATO ülkesi değilmişiz gibi, 'NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz' diyoruz. Bizim donanmamız NATO donanması değil mi?

"SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ, YPG'NİN YARDIMIYLA, YPG İLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK YER DEĞİŞTİRİLDİ. ŞİMDİ BU ÖRGÜTLER NE ZAMAN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDULAR?"

Karadeniz'de NATO ile sürtüşme halindeyiz, Suriye'de karşımızda Amerika'yı görüyoruz, tam bölge politikamıza yön veren Kürt karşıtlığı ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın, 'Hayır terör örgütü' deseniz de Kürt karşıtlığı... Öyle olmasaydı PYD liderini biz 2013 yılında birden fazla kez Ankara'da ve İstanbul'da niye kabul ettik? Dışişleri'nin en üst kademeleriyle niye görüştü? Terör örgütü temsilcisi olarak mı görüştü? Süleyman Şah Türbesi 2015 yılında YPG'nin yardımıyla, YPG ile iş birliği yapılarak yer değiştirildi. Şimdi bu örgütler ne zaman terör örgütü oldular? 2013 ve 2015 yılından sonra birden terör örgütü hüviyeti mi kazandılar?

"SURİYE'DE VE BÖLGEDEKİ POLİTİKAMIZI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRİRSENİZ MÜTHİŞ BİR GÜCÜ HAREKETE GEÇİRMİŞ OLACAKSINIZ"

Suriye'de ve bölgedeki politikamızı tepeden tırnağa değiştirirseniz müthiş bir gücü harekete geçirmiş olacaksınız. Azerbaycan için Haydar Aliyev, sizin de kabul ettiğiniz ve her iki ülkede kabul gören 'bir millet, iki devlet' düsturunu dile getirmişti. Bunu Azerbaycan'a giden herkes gözüyle görür, yaşar. Bu düstura bir ilave yapın, bunun Türkiye'deki mevcut güçler dengesi nedeniyle kolay olmayacağını biliyorum ama sizin ferasetinize, tecrübenize, vizyonunuza güvenerek bir yere kaydedin diye söylüyorum. Bu düstura 'iki millet, tek devlet' düsturunu ilave edin. Böylece, hem devletin tekliği, ülkenin toprak bütünlüğü garanti altına alınmış olur hem de devletimizin ayrılmaz bir parçası olarak görülecek Kürt vatandaşlarımızın, Suriye ve Irak'taki soydaşlarıyla çok sıcak beşeri, siyasi, iktisadi, ticari ve hatta askeri ilişkileri geliştirmiş oluruz. Dış politikamızla müttefiklerimizle hasmane ilişkilerden sakınmış oluruz. F-35 programından çıkarılmaz, F-16 modernizasyonu konusunda süründürülmez, Eurofighter almakla didinmeyiz."