Çengel-7 Operasyonunda 3 Bin 626 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 1 hafta içinde düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta kaçak/sahte içki üreten şahıslara yönelik "Çengel-7" operasyonları gerçekleştirildiğini kaydetti.