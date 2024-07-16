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Çengel-7 Operasyonunda 3 Bin 626 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen 'Çengel-7' operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkolün ele geçirildiğini ve 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 1 haftada içinde düzenlenen 'Çengel-7' operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkolün ele geçirildiğini, 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, kaçak/sahte içki imalatına yönelik 26 ilde 'Çengel-7' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta, son 1 hafta içinde gerçekleştirilen çalışmada, 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi ve 50 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarmaları tebrik eden Yerlikaya, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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